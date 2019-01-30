ليبيا – سلّم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة الحكم المحلي مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة إلى بلدية المدينة وذلك بعد الإنتهاء من صيانته.

بعثة الإتحاد الأوروبي أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه من المنتظر أن يقدم هذا المستشفى الذي كان قد تعرض لأضرار كبيرة جراء العنف الذي شهدته المدينة خلال السنوات القليلة الماضية خدماته لحوالي 500 مواطن يومياً.

وقال عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب خلال حفل الافتتاح إن المستشفى سيقوم بتقديم خدمات صحية إلى سكان الكفرة والمدن المجاورة لها. من جهته بين مدير المستشفى أحمد بومطاري أنه بعد خمسة أشهر من العمل المتواصل تحقق الحلم حيث أن المستشفى الذي لم يشهد أي عملية صيانة منذ سنة 2005 عاد للعمل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة. يشار إلى أن مستشفى الشهيد عطية الكاسح الذي تمت عملية إعادة تأهيله في إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الممول من الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مؤسسة صحية في جنوب شرق ليبيا حيث يقدم خدماته لأكثر من 80 ألف ساكن بالكفرة والمدن المجاورة لها.