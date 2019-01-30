إسبانيا – بات نادي برشلونة الإسباني، قريبًا للغاية من ترميم دفاعه بصفقة فرنسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن برشلونة نجح في إقناع رئيس تولوز، بالموافقة على التفاوض بشأن رحيل الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، والذي أعلن البارسا أنه سينضم إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وبدأ برشلونة، التفاوض مع تولوز، من أجل ضم جان كلير توديبو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل دفع مبلغ بسيط من أجل الظفر بخدمات باللاعب.

ويأمل برشلونة أن يتمكن من ضم المدافع الفرنسي، قبل غلق باب القيد الشتوي في أوروبا، علمًا بأن عقده مع تولوز سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن تولوز لن يجعل الأمر سهلًا على برشلونة، نظرًا لشعور رئيسه أوليفييه سادران بالغضب من موقف توديبو، الذي رفض الرحيل لأي فريق آخر في يناير/كانون ثان الجاري، وأصر على الانتقال للبارسا في الصيف المقبل.

المصدر : كووورة