تشهد أزمة الوقود في منطقتي براك الشاطئ والشويرف جنوب البلاد انفراجاً ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعد فتح المحطات أبوابها أمام المواطنين، ما أدى إلى تخفيف حدة الازدحام بعد إنقطاع سنوات لكافة أنواع الوقود ومشتقاته.

ونقلت صحيفة العنوان الليبية عن مواطنين أن بعض المحطات تظل مفتوحة لأوقات طويلة، مما يتيح التزود بالوقود الذي شهد في الفترة الماضية أزمة ونقصا حادا، وارتفاعا في سعره بالسوق السوداء.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أعلنتا الأحد، انطلاق خامس قافلة وقود وغاز، إلى مستودع سبها النفطي، تحوي 3.5 ملايون لتر من البنزين، ومليون لتر من وقود الديزل، وقرابة 40 طنا من غاز الطهي.

ويأتي هذا الانفراج في ظل حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها المنطقة بعد إطلاق القيادة العامة للقوات المسلحة عملية شاملة لتطهير الجنوب الغربي من المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمعارضات الأجنبية .

وفى الاسبوع الماضي أكد المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي على تحسن الأوضاع الأمنية في عموم مدينة سبها بعد الانتشار المكثف لقوات الجيش في مختلف أنحائها.

الزوي أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إلى أن عدة مناطق في سبها تعتبر حالياً طوقاً أمنياً للمدينة وذلك على خلفية إعلان سكانها ترحيبهم بعمليات الجيش في مناطق الجنوب المختلفة.

وعن حلحلة أزمة الوقود أوضح المتحدث باسم القوات الخاصة ، أن عدة محطات بدأت فعلياً في تزويد المواطنين بالوقود بأسعاره الرسمية كباقي المدن الليبية الأخرى بعد تأمين وصوله وتوزيعه .

وفى ذات السياق قال مراسل المرصد فى سبها بأن الوقود فى سبها بات متوفراً فى المحطات بسعره الرسمي مع وجود إزدحام عليه بدأ يختفي تدريجياًبعد طول معاناة وشبه إنقطاع تام دام لمدة ثلاثة سنوات .

وأضاف بأن المحطات قد تم تأمينها من قبل مديرية أمن سبها التي باشرت مهامها هي الأخرى الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عام 2014 بدعم من قوات الجيش التي تشرف على تأمينها من الخارج وتأمين وصول شحنات الوقود من المستودع الرئيسي وسط إرتياح عميق من السكان .

وكان السكان طيلة هذه السنوات يتحصلون على وقود البنزين من السوق السوداء بأسعار باهظة وصلت إلى ثلاثة دنانير للسعر الواحد بسبب إنقطاع إمداداته من الشمال لأسباب أمنية منها الخطف والسطو المسلح على سائقي الشاحنات والتهريب .

وفيما يتعلق بغار الطهي فقد وصل سعر إستبدال الإسطوانة الواحدة إلى 90 دينار ثم إنخفض إلى 55 دينار وقد سجل يوم أمس آخر إنخفاض بوصوله إلى 30 دينار ويأمل السكان بأن يعود إلى سعره الطبيعي كبقية المناطق بعد إتخاذ التدابير اللازمة لإمداداته .

أما عن مركز سبها الطبي فقد أكد مراسلنا بأن وتيرة العمل فيه تسير بشكل سلس حيث يشرف عناصر المديرية أيضاً على تأمين بوابته الرئيسية فيما تتولى قوات الجيش تأمين التقاطعات المحيطة به .

وكان أعيان وحكماء مدينة سبها من مختلف تركيباتها القبلية والإجتماعية قد أصدروا بياناً مصور يوم الأربعاء الماضي من حي الجديد فى وسط المدينة أعلنوا فيه عنه دعمهم لعملية الجيش فى الجنوب كما أشادوا بالتحسن الملحوظ للأوضاع فى مدينتهم .

المرصد – متابعات