كوريا ج – أعلن لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي كي سونغ يوينغ، الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي بعد 11 عاما من اللعب في صفوف منتخب بلاده.

وفي تصريح لموقع الاتحاد القاري للعبة على الإنترنت، قال يوينغ “شرف كبير لي ومسؤولية أن لعبت في صفوف منتخب بلادي، لكن حان وقت الاعتزال الدولي”.

وأضاف “المنتخب الوطني يمر بوقت عصيب بعد فشله في أن يكون على مستوى التوقعات في كأس آسيا، لكني أعتقد أن لاعبينا سيتغلبون على الصعوبات”.

وخاض يوينغ أول مباراة دولية له في صفوف منتخب كوريا الجنوبية، يوم 5 سبتمبر/ أيلول 2008، أمام الأردن وديا.

ولعب يوينغ مع منتخب “النمور” ما يقرب من 110 مباريات سجل خلالها 10 أهداف.

وبذلك، انتهت علاقة يوينغ بمنتخب بلاده عقب خروجه من نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات على يد قطر.