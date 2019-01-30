بلدان ترتفع فيها الوفيات بسبب التغذية

بلدان ترتفع فيها الوفيات بسبب التغذية

انجلترا – تنتشر في عالمنا اليوم مغريات كثيرة، منها الأكلات السريعة ومختلف أنواع الحلويات التي تؤثر سلبا في صحة البشر.

ويمكن لنظام الغذاء غير الصحي أن يصبح سببا للوفاة. وقد وضع خبراء بريطانيا تصنيفا للبلدان التي يهدد سكانها نظامهم الغذائي.

واحتلت أوزبكستان المرتبة الأولى في هذا التصنيف، تليها تركمانستان وقيرغيزستان.

وجاءت بعد تلك الدول: أوكرانيا وأذربيجان ومولدافيا وبيلاروس وكازاخستان، أي أن من ضمن الدول العشر الأولى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، التي انتشرت فيها على نطاق واسع محلات الأطعمة السريعة وولع الشباب بها.

أما ألمانيا، فقد جاءت في صدارة البلدان الأوروبية، حيث فقدت وفقا لتقديرات العلماء أكثر من مليوني شخص بسبب التغذية.

المصدر: رامبلر