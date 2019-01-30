روسيا – أعلن الأكاديمي الروسي، يفغيني ميكرين، المصمم العام للمركبات المأهولة الروسية، عن تأجيل إطلاق أول مركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية لعام 2019، إلى 14 مارس المقبل.

وصرح مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، في وقت سابق، لوكالة نوفوستي الروسية، بأنه تقرر تأجيل إطلاق المركبة “سويوز إم إس-12” إلى الساعة 22:14 يوم 14 مارس. وعلى الرغم من تأجيل موعد الإطلاق، ستلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية بعد مضي ست ساعات على إطلاقها.

يذكر أن المركبة المأهولة “سويوز إم إس-12” كانت ستطلق، في الأول من شهر مارس، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ (اللذان لم يصلا إلى المحطة الفضائية الدولية على المركبة “سويوز إم إس-10” بسبب حادث صاروخ النقل)، ومعهما الأمريكية كريستينا كوك.

المصدر: نوفوستي