واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليا، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتها.

وأضاف ترامب، في تغريدة على موقع ” تويتر”، أن إيران تقترب حاليا من الحافة، وأن الاقتصاد الإيراني ينهار في الوقت الراهن، وهو ما يعيق أنشطة طهران.

ومؤخرا، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمائة في 2019 مقابل انكماش مقدر 1.5 بالمائة في 2018 وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمائة في عامي 2020 و2021 بالمائة.

وتابع ترامب: إيران تمثل مصدر خطر وصراع محتمل، لأنها تجري اختبار الصواريخ (الأسبوع الماضي)، والمزيد.

ودعا إلى توخي “المزيد من الحذر تجاه إيران”.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالعقاب الاقتصادي أيضا.

واستهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي، منذ اندلاع “الثورة الإسلامية”، عام 1979.