واشنطن – ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضغوط التي مارسها على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هي التي أدت لقبوله التفاوض مع المعارضة، ومع ذلك حذّر الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا.

وكتب ترامب على تويتر: “مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا بعد العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط. إن الحكومة الفنزويلية العليا تستهدف غوايدو. الاحتجاج الكبير متوقع اليوم. يجب ألا يسافر الأمريكيون إلى فنزويلا حتى إشعار آخر”.

وجاء تحذير ترامب يوم الأربعاء للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا وسط أزمة سياسية محتدمة هناك بشأن السيطرة على الحكومة، ففي الوقت الذي اعترفت فيه الولايات المتحدة ودول أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه الأربعاء الماضي رئيسا للبلاد بدعم من واشنطن، حذرت روسيا من “ألعاب قذرة” في فنزويلا، وأعلنت دعمها للرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو.

وكانت الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس مادورو قد انخرطت في مفاوضات مع المعارضة في الدومينيكان منذ العام 2017، قبل أن يفرض ترامب عقوباته الأخيرة على كاراكاس، إلا أن خضوع المعارضة لهيمنة واشنطن والقوى الغربية أفشل هذه المفاوضات ومنعها من تحقيق أهدافها، إذ انسحبت المعارضة فجأة ودون أن تعلن سببا واضحا لذلك.

المصدر: رويترز