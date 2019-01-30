ليبيا – التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن أمس الثلاثاء بوزير الدولة ووزير الداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العرفية والدينية محمد ابوعزوم.

اللقاء عقد وفقاً لداخلية الوفاق على هامش المائدة المستديرة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية بجمهورية النيجر حول أمن الحدود والهجرة خلال الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الجاري.

وأكد العميد خالد مازن حرص وزارة الداخلية على تدعيم وتفعيل التعاون الأمني بين البلدين في شتى المجالات خصوصاً التعاون في مجال تامين وحماية الحدود لما لها من أهمية بالغة في الحد من الخطر الذي يهدد أمن البلدين نتيجة تواجد الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمخدرات الذين يستغلون ضعف التواجد الأمني والظروف التي تمر بها ليبيا.

وأعرب عن أمله في تنسيق الجهود الأمنية بين مسؤولي الأمن في البلدين بشكل دائم ومباشر خاصة خلال اللقاءات والمحافل الدولية بما يحقق شراكة فاعلة وحقيقية لضمان الاستفادة المثلى من كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأمني وضبط الحدود.

كما استعرض وكيل وزارة الداخلية الجهود والاتفاقات السابقة فيما بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بشكل ثنائي بين البلدين فيما يتعلق بالإجراءات العملية الواجب اتخاذها للحد من الجرائم العابرة للحدود بشتى أنواعها ،منوها على أهمية جهود النيجر لتنظيم الاجتماع الوزاري الرباعي المزمع عقده خلال شهر فبراير القادم في نيامي وأهمية الاتفاق المسبق لتوحيد الرؤى بين البلدين للخروج بإجراءات تضمن تحقيق عمل امني مشترك ملموس على الأرض.



ومن جانبه أعرب وزير الداخلية النيجري عن تقديره البالغ وامتنانه، مؤكداً بأن بلاده تولى الملف الليبي اهتماماً بالغاً.

كما أبدى استعداده لتقديم كافة التسهيلات والمضي قدماً في تطوير التعاون الأمني لمساعدة ليبيا في تحقيق أمنها واستقرارها لما له من مردود ايجابي على الأوضاع الأمنية في النيجر، مرحباً بتلبية الدعوة التي قدمها له فتحي باشاغا وزير الداخلية لزيارة ليبيا في اقرب فرصة ممكنة للتباحث حول الآليات المناسبة لتعزيز الجهود المشتركة بين ليبيا والنيجر.