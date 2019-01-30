إيرلندا – استحوذت شركة “رايان إير” الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة، بالكامل، على شركة “لادوا موشن” النمساوية للطيران، بحسب تصريحات صحفية للإدارة التنفيذية للأخيرة.

كانت “رايان إير”، تملك مسبقا ما نسبته 75 بالمائة من شركة الطيران النمساوية، قبل أن تعلن الأخيرة، الثلاثاء، عن بيعها 25 بالمائة المتبقية.

وبلغ إجمالي قيمة خسائر “لاودا موشن” 140 مليون يورو (159.7 مليون دولار)، في 2018، وسط توقعات بتقليص الخسائر إلى متوسط 50 مليون يورو (57 مليون دولار) في 2019.

وتعود ملكية الشركة النمساوية، لبطل سباقات السيارات “فورمولا1” السابق “نيكي لاودا” الذي يرأس مجلس إدارتها، وسيبقى حتى بعد الاستحواذ اليوم، بحسب الشركة النمساوية.

وأسس “لاودا” في 2003 شركة نيكي، وبعد بيعها لمجموعة إير برلين في 2011، اشتراها مجددا في يناير/ كانون ثاني 2018، وغير اسمها إلى “لاودا موشن”.