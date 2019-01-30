طهران – أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي، منذ اندلاع “الثورة الإسلامية”، عام 1979.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها روحاني، في العاصمة طهران، لمناسبة الذكرى 40 لاندلاع الثورة الإسلامية بالبلاد.

وأوضح أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على بلاده، لم تنجح في تحقيق غاياتها.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن بلاده ستتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا، من خلال التضحية والمقاومة التي يبديها الشعب الإيراني.

وأشار إلى رفض معظم دول العالم للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، باستثناء بعض حلفاء واشنطن.. إنها تشن حربا اقتصادية على الجميع، بما فيها بلاده، والصين، والاتحاد الاوروبي.

واعتبارا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بدأت العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناء على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بعد عقوبات سابقة دخلت حيز النفاذ في أغسطس/ آب 2018.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.