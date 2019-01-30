فرنسا – أكدت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، لن يدخر جهدًا لرد الصفعة لبرشلونة، بعد نجاح النادي الكتالوني في حسم انتقال الهولندي فرينكي دي يونج، إلى صفوفه.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن النادي الفرنسي يقوم بجهود حثيثة للتعاقد مع ماتياس دي ليخت في أسرع وقت ممكن، حيث ينافسه في هذا الصدد، برشلونة.

وكان دي يونج أقرب إلى الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، لكن برشلونة تمكن من خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة، ولذلك يحاول النادي الباريسي تفادي هذا المصير مع صفقة دي ليخت.

وقالت صحيفة “دي تيليجراف”، أنه رغم تنافس العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز على ضم دي ليخت لصفوفها، يظل باريس سان جيرمان هو الأقرب، بعد أن خسر صراعه مع برشلونة في صفقة دي يونج.

المصدر : كووورة