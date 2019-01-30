إسبانيا – اقترب دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، البالغ 25 عاما، من الرحيل عن صفوف البلوغرانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن سواريز طار إلى لندن صباح اليوم لينضم على سبيل الإعارة لأرسنال الإنجليزي، لافتة إلى أنه ودع زملاءه في الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، نشر صورة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام تجمعه بدينيس مع رسالة قصيرة يتمنى له فيها الحظ في مغامرته الجديدة، ولكنه حذفها سريعا بعد أن علم بأن الصفقة لم تتم بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن يحصل برشلونة على 2.5 مليون يورو، مقابل إعارة سواريز حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء بقيمة 18 مليون يورو.

المصدر: وكالات