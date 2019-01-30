روسيا – أعلن منظمو بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس اليوم الأربعاء، انسحاب الروسية ماريا شارابوفا من البطولة بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وكان من المقرر أن تواجه شارابوفا اليوم في الدور الثاني للبطولة، مواطنتها داريا كاساتكينا التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

وسبق لشارابوفا أن فازت بسهولة في الدور الأول على الأسترالية داريا كافريلوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-0 و6-4.

وستواجه كاساتكينا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الروسية فيرا زفوناريفا والألمانية يوليا جيرجيس.

المصدر: championat.com