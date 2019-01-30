ليبيا – إستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ صرح وفقاً لما جاء بالمكتب الإعلامي التابع للوزارة بأن شكري و بوغدانوف تبادلا الرؤى حول تطورات قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد شكري بدوره على الثوابت المصرية للتعامل مع التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة ويأتي على رأسها بذل كافة الجهود للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية وسلامة أراضيها فضلاً عن الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمات في المنطقة إيماناً بأنه لا توجد حلول عسكرية لأي من تلك الأزمات.