ليبيا – إعتبر وزير الداخلية السابق عاشور شوايل الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده بأنه غامض وغير واضح من حيث المستهدفين والهدف من ورائه وخارطة طريقه، مشيراً إلى أن البعض يرى المؤتمر ورقة تلوح بها الأمم المتحدة أو بعثتها كل ما تأزم الموقف السياسي وكأن هناك يد خفية وراء الملتقى.

شوايل أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي يأمل وصول حل لهذا الصراع السياسي والنهب الممنهج لثروات الشعب الليبي للوصول لدولة ليبيا المنشودة التي يسودها القانون والأمن والاستقرار الدولي في المؤسسات.

ولفت إلى أنه على قدر تطلع كل أفراد المجتمع الليبي للم الشمل وعودة المهجرين والنازحين إلا أن غالبية الشعب وخاصة المثقفين لهم دراية بخفايا المؤتمر الجامع، مؤكداً أن المجتمع الدولي و الامم المتحدة وبعثتها في ليبيا يحتاجون لتقييم الوضع الليبي جيداً للوصول لحلول من أهمها التصالح وآلية تطبيق القانون أو العدالة الانتقالية ومن ثم المصالحة الشاملة للوصول للاستقرار والأمن والتنمية.

ويرى أن الجميع يدور حالياً في حلقة مفرغة فكلما تحدث أزمة يتم إيجاد بخارطة طريق جديدة والإستمرار بها عدة سنوات من ثم العودة لنقطة الصفر والبدء من جديد، مبيناً أن الشعب الليبي متجانس و مترابط بقدر كبير عكس ما يراه المجتمع الدولي أو البعض فممكن الوصول للتصالح الشامل ولم الشمل عندما يكون الحوار ليبي – ليبي داخل ليبيا والمثال ما هو قائم من مبادرة الصلح من قبل وفد أعيان وشيوخ بن وليد على رأسهم البرغوثي لوقف سفك الدماء والمواجهة بين اللواء السابع من ترهونة وثوار طرابلس.

شوايل قال إنه بالرغم من التهويل الإعلامي ودق دفوف الحرب والفتنة التي كان يستعملها الكثيرون ممن لديهم مصلحة بجعل الشعب الليبي ممزق ومفرق لكن في وقت قياسي تمكن الوفد من الوصول لحل لأن الحوار كان صادقاً وصادراً من القلب.

ووجه وزير الداخلية السابق إقتراح للمبعوث الأممي غسان سلامة يطالبه بتسمية الأجسام الموجودة الآن بمسمياتها الصحيحة وعدم محاولة التغاضي عن كل ما يدور في الجنوب بإعتباره المكلف من قبل المجتمع الدولي ليساعد الشعب الليبي في حل مشكلته وأزمته.

كما إستطرد حديثه قائلاً :” الشعب الليبي يحتاج لسلطة والسلطة تحتاج لقوة والقوة الآن أصبحت في الجيش ولا كلام غير ذلك، السراج موجود ولديه سلطة لكنه لا يملك القوة حتى يسيطر على البلاد لذلك عندما نقول مليشية فهي كذلك وعندما نقول جيش نعني ذلك دون تردد لأن هذا هو الواقع على الأرض”.