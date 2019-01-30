ليبيا – إستلم رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أمس الأول من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بصحة الوفاق فوزي أونيس عقود صيانة مركز صلاح الدين ومركز الأمراض السارية بالمدينة.

الشكشاك قال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عقب إستلام عقود الصيانة بإنها من أولى الوزارات التي شرعت بالعمل داخل المدينة وقامت بالتعاقد على صيانة المرافق الصحية المهمة بمدينة تاورغاء.

وأوضح الشكشاك أن وزارة الصحة قدمت كافة التسهيلات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتعافي القطاع الصحي بالمدينة ورجوع عمل المراكز والمستشفيات. ومن جانبه، أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أنهم اتخذوا الإجراءات الأولى للصيانة الشاملة للمراكز الصحية بالمدينة وسيتم توفير التجهيزات الكاملة بها ، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد على صيانة مستشفى تاورغاء العام خلال الأيام القادمة.