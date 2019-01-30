ليبيا – كشف رئيس المؤسسة الوطنية النفط مصطفى صنع الله ، الأربعاتء ، عن رغبته فى تشكيل قوة وطنية مسلحة تختص بمراقبة وحماية النفط في البلاد بعد قيام ما وصفها بـ ” الميليشيات ” بعرقلة عمل المنشآت النفطية مراراً.

وقال صنع الله فى حوار مع صحيفة ” الغارديان ” البريطانية على هامش زيارته الحالية إلى لندن وترجمته صحيفة المرصد ، إن هذه القوة ستحتاج إلى ميزانية سنوية تبلغ 10 ملايين دولار وأن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ( حكومة الوفاق ) .

وأشار إلى أن هذه القوة يمكن أن تشمل عناصر من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر متهماً ” الميليشيات ” بمواصلة احتلال حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في البلاد بينما يحاول الجيش السيطرة على هذا الموقع.

وأضاف : ” إنهم مجرمون ، يطالبون بفدية من الحكومة ، ولن يكون هناك أي تنازل مع أشخاص يخطفون موظفينا وخطتي لإنشاء قوة حماية نفطية غير قبلية يجب أن تبدأ بمشروع تجريبي في حقل الشرارة بمجرد تأمينه ” .

وأشار إلى أن هذه القوة ستستبعد أي شخص شارك في هجمات سابقة على منشآت نفطية وقال : ” سوف يعتمد ذلك على الرادارات والكاميرات والاتصالات السريعة عبر الأقمار الصناعية كما ستوضع حواجز وأنفاق وسواتر رملية لحماية المواقع النفطية “.

وأضافت الصحيفة بأن صنع الله عبّر عن شكوكه حول تدخل المشير حفتر في الجنوب وقال إن الأزمة في الشرارة قد تعقدت من خلال إطلاق بعثة دولية لمكافحة الإرهاب ، والتي توسعت إلى محاولة للاستيلاء على السيطرة على الأراضي ، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الوطنية “.

وإستطرد قائلاً : “إن ما يثير قلقي هو أن سلسلة من الأحداث قد تحركت مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط ، لا يحتاج الجنوب إلى حل عسكري لما يمثل ذلك من مشكلة إنسانية فعالة “. وذلك فى موقف متطابق مع موقف رئيس الإستشاري خالد المشري .

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2018. وقال صنع الله إنه يمكن الوصول إلى تحقيق ملياري دولار يوميا بحلول عام 2021 معرباً عن شعوره بالإحباط لعدم حصوله بعد على الموافقة على ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط من المصرف المركزي .

وبينما أشادت الصحيفة البريطانية بما قالت إنها جهود من صنع الله للنأي بالمؤسسة عن الصرارعات السياسية الليبية ، إتهم الأخير من حيث يتواجد فى لندن كل من فرنسا وإيطاليا بالتدخل في مستقبل ليبيا لأسباب سياسية داخلية أوروبية بدلاً من مصلحة البلد.

وذهب صنع الله إلى القول بأنه ليبي قبل أن يكون رئيساً لمؤسسة النفط معبراً عن أمله في ألا يؤدي المؤتمر الجامع الذي ينظمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى التركيز فقط على الانتخابات ، بل على خطط متكاملة لمساعدة الاقتصاد وقال : ” بدون الإصلاح الاقتصادي ، فإن النتيجة ستكون “ديمقراطية لن تدوم إلا على شكل جولة واحدة من الانتخابات” .

ومن جهتها قالت الصحيفة إنه تم إغلاق الشرارة منذ ديسمبر عندما تم الاستيلاء عليه من قبل ” لواء المغاوير ” الذي وصفته بأنه وحدة مسلحة من ” عهد القذافي ” وفى هذا الصدد قال صنع الله : “لطالما إدعى شرق البلاد أن الغرب لا يوزع الثروة النفطية بشكل عادل ومع ذلك ، فإن الفجوة الحقيقية في مستويات المعيشة ومؤشرات التنمية ليست بين الشرق والغرب ، بل بين الشمال والجنوب “.

يضيف صنع الله : “في الشمال ، يتوفر البنزين بسعر مدعوم من الدولة وقدره 0.15 دينار للتر الواحد. في الوقت الذي أضافت فيه سلسلة من المهربين تكلفتها الإضافية بحيث يمكن أن يصل السعر إلى 1.5 دينار في الجنوب ، سعر السلع الأساسية هو الأعلى في ليبيا ، هناك نقص خطير في الفرص الاقتصادية ؛ مؤشرات التنمية البشرية هي الأسوأ في البلاد “.

وختم قائلاً : ” إذا كانت الحكومة في طرابلس غير قادرة على إيصال الوقود والسلع الأساسية الأخرى ،حينها سيكون الوقت بالنسبة لنا لتقليص الدعم بشكل كامل و إعطاء تلك الأموال مباشرة للمواطنين بدلاً من ذلك ، وليس للمهربين الذين هم الطاعون على النسيج الاجتماعي للبلاد “.

وتأتي هذه التصريحات من صنع الله عقب تصاعد الخلاف بينه وبين الجيش بعد الهجوم الذي شنته بقايا قوات جضران وسرايا الدفاع على الموانئ النفطية ورفض القيادة العامة حينها إعادة فتح المنطقة قبل فتح تحقيق دولي فى مصير عائدات النفط وهو الأمر الذي أعلن المبعوث غسان سلامة الشروع فيه عبر تشكيل فريق لمراجعة نفقات المصرفين المركزيين فى طرابلس والبيضاء .

وحينها دعت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس لفرض عقوبات على من وصفتهم بحلفاء ” الجنرال خليفة حفتر ” فى كتاب أرسلته الى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والسفارات الأجنبية ، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية .

وقالت صحيفة الغارديان ذاتها ، يوم 3 يوليو الماضي ان كتاب صنع الله أشار الى إن من وصفهم بـ ” حلفاء حفتر ” يقدمون منذ سنوات عقوداً مشكوكاً فيها وتخالف قرارات الأمم المتحدة بما من شأنها أن يؤدي إلى تحويل ملايين الدولارات من عائدات النفط من الاقتصاد الليبي .

وأضافت الصحيفة ان صنع الله دعا المجتمع الدولي إلى دعم إقرار عقوبات ضد 48 إسم من الأفراد والكيانات دون ان تكشف عنهم الا انها اكدت ان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة من بينهم وقال صنع الله ان هذه المؤسسة تسعى إلى إدارة الموانئ النفطية الأربعة.

صنع الله : رجال الجيش أستشهدوا دفاعاً عن الموانئ فى سلسلة هجمات المارق جضران

وبعدها بثلاثة أيام تراجع صنع الله عن حدة خطابه ودعا القيادة العامة للجيش بالتحلي بذات الشهامة الذي قال انها صدت بها هجمات جضران المتتالية وتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة وان ذلك سيكون محل إمتنان وتقدير لشجاعة الجيش .

وفى تسجيل مرئي له أدلى به حينها وتلقته صحيفة المرصد من المؤسسة ، ثمّن صنع الله عالياً قتال الجيش ضد جضران سنة 2016 وطرده من منطقة خليج السدرة معتبراً من سقطوا فى تلك المعركة وماتلاها من طرف الجيش شهداء وأبطال .

وأكد صنع الله بأنه يتفهم شعور المشير خليفة حفتر بالاحباط تجاه عدم التصرف فى عائدات النفط بالشكل الامثل وقال : ” انا محبط مثله وكل الوطنيين الشرفاء كذلك ولكن هذا لا يعني ان نعبر عن احباطنا ونوقف الانتاج ” .

وأضاف : ” نحن نشترك بأن الاوضاع غير صحيحة لعدم استغلال الثروات الوطنية بشكل أمثل ولا أحد راضٍ عن البذخ فى النفقات والصرف دون ان نبني مدارس او مستشفيات ” .

وأشار صنع الله الى خسائر قطاع النفط وقال ان منطقة خليج السدرة كانت تحوي 13 خزان تبقى منهم 4 فقط فيما تم احراق واصابة البقية خلال الحروب الماضية داعياً القيادة العامة الى تجنيب المنطقة الصراعات مع امكانية مناقشة أي أمور أخرى مع الحكومة او المصرف المركزي او مجلسي النواب والدولة فى الوقت الذي قال فيه ان مستوى الانتاج انخفض من مليون و200 الف برميل الى 500 الف برميل بينما اسعار السوق العالمية فى ارتفاع يجب استغلاله لتحقيق ايرادات جيدة .

وتابع : ” رسالتي لقيادة الجيش هي ان تسليمكم الموانئ لنا يعني انكم قمتم بعمل شجاع وشهم لأن الجميع خاسر فى هذه المعركة ولا رابح فيها وانا طالبت واطالب بالتوزيع العادل للثروات ومعرفة أوجه صرفها دون توظيف هذا الامر سياسياً “.

المجبري يتحمل عدم توزيع الثروات بشكل عادل

وتوجه صنع الله برسالة لعضو الرئاسي فتحي المجبري قائلاً : ” اذا كان هناك تهميش كما تتحدث ، فأنت المسؤول عنه لانك رئيس لجنة الترتيبات المالية ومسؤول عن كل قرش يصرف فى ليبيا وقد أقررت مع المصرف المركزي الترتيبات المالية لهذا العام وانت من اجدابيا ووزير المالية اسامة حماد من الزويتينة ولا يصرف اي مبلغ دون سند منه ، انتم من يجب أن يسأل عن التهميش وعليكم معالجته من مواقعكم ” .

كما دعا صنع الله كل من المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الى انتهاج الشفافية وإيضاح أوجه صرف العائدات المالية من عمليات تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات والضرائب شهرياً .

وختم صنع الله محذراً من عواقب إستمرار اغلاق النفط فى الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا الى تحقيق أي معدلات أعلى فى الدخل حفاظاً على الاجيال القادمة ، كما توجه بالتحية الى كل العاملين فى القطاع الذين قال انهم يضربون مثلاً حياً فى الوطنية والتضحية بينما يمارس البعض التحريض على استمرار الاغلاق من خلف الشاشات واجهزة الكومبيوتر وذلك على حد وصفه .

المرصد – خاص