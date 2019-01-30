الولايات المتحدة – أرسلت مركبة ناسا الفضائية “New Horizons” صورة جديدة مذهلة للعالم الجليدي البعيد “ألتيما ثولي”.

وتكشف الصورة عن أوضح لمحة عن الجسم القديم الذي يقع في حزام كويبر، على بعد أكثر من 4 مليارات ميل من الأرض.

والتقطت المركبة الفضائية هذه الصورة في 1 يناير الجاري، عندما كانت على بعد 4200 ميل من “ألتيما ثولي”.

وعلى الرغم من أن الصورة الأصلية كانت منخفضة الدقة، تمكن العلماء من تحسينها لكشف تفاصيل طبوغرافية متعددة، تشمل العديد من الحفر الصغيرة والدوائر الكبيرة، التي قد تكون نتيجة للتأثيرات الخارجية على العالم الجليدي.

وقال آلان ستيرن، الباحث الرئيس: “بدأت هذه الصورة الجديدة في الكشف عن الاختلافات في الطبيعة الجيولوجية لـ (ألتيما ثولي)، بالإضافة إلى تقديم أسرار جديدة. وعلى مدار الشهر المقبل، سيكون هناك لون أفضل وصور ذات دقة أفضل، قد تساعد في الكشف عن العديد من ألغاز (ألتيما ثولي)”.

وتأمل ناسا في أن تكشف عملية تحليل أبعد جسم استكشفته البشرية، عن أدلة جديدة حول تشكيل النظام الشمسي، قبل 4.5 مليار سنة.

المصدر: ميرور