ليبيا – إفتتح آمر الشرطة العسكرية والسجون بالمنطقة الغربية ، الأربعاء ، العميد المختار فرنانة مكتب الشرطة العسكرية فى مدينة الرياينة الواقعة بين الرجبان ويفرن إلى الشمال من الزنتان ليكون بذلك مكتباً مفعلاً تابعاً للقيادة العامة للقوات المسلحة .

وفى تصريح لـ المرصد على هامش الإفتتاح ، أكد العميد فرنانة بأن جهاز الشرطة العسكرية يعد الاكثر إنتشاراً في المنطقة الغربيه وقال : ” فى فترة قصيره تم تفعيل عدد كبير من المكاتب العسكرية وتفعيل النقاط بدءً من ترهونة وحتى مناطق الساحل والجبل الغربي ” .

وأضاف العميد فرنانة بأن عمل الشرطة العسكرية بات مفعلاً بشكل فعلي وبأنها تعمل كمساندة على الأرض لأفراد القوات المسلحة لفرض الامن والمجاهرة به حيث يتواجد وتتواجد .

وفى ختام حديثه دعا العميد مختار فرنانة كل العناصر المتغيبة عن العمل إلى سرعة الالتحاق بوحداتها ومكاتبها لأداء الواجب قائلاً بأن الوقت لا يسمح لأن البلد يتربص بها الأعداء وبأن الجيش قائم لا محالة ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – خاص