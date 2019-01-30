ليبيا – خرجت ظهر اليوم الأربعاء مظاهرة أمام بلدية بنغازي طالب خلالها المتظاهرين برحيل المبعوث الأممي غسان سلامة عن ليبيا وعدم إستقباله مجدداً متهمينه بالإنحياز لجماعة الإخوان المسلمين وحكومة الوفاق .

ورفع عشرات المتظاهرين شعارات مطالبة برحيل سلامة وقد نددوا بإحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع فى ليبيا متهمينه بتقديم جملة ” الأكاذيب ” والمعلومات المغلوطة عن الوضع بما فى ذلك حديثه عن العمليات فى الجنوب .

كما حمل المتظاهرين ” مكانس ” وهي طريقة إحتجاج ليبية يرمز حاملها إلى ضرورة ” التنظيف والكنس ” وقد برزت هذه الطريقة إبان المظاهرات المطالبة برحيل المؤتمر العام سنة 2014 والمنادية بإجراء الإنتخابات وتغيير المشهد السياسي فى البلاد .

كما ندد المتظاهرين بحديث سلامة وتصريحاته الأخيرة خلال الأسابيع الماضية ، والتي تحدث من خلالها عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية عوضاً عنها معتبرين ذلك إنحيازاً كاملاً لجماعة الإخوان المسلمين وحكومة الوفاق .

وفى ختام المظاهرة ، تلى المتاظهرون الذين يمثلون مؤسسات المجتمع المدني ومكونات المدينة وحكمائها ، بياناً نقلته الفضائية الليبية نددوا فيه بالمبعوث سلامة وأعلنوا خلاله عن عدد من مطالبهم بما فى ذلك بحق ليبيا فى سيادتها على أرضها وقرارها ودعم جيشها .

المرصد – خاص