إيران – أوضح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن التجربة الصاروخية الإيرانية التي أثارت حفيظة الأمريكيين في الأول من ديسمبر الماضي، كانت على صاروخ يصل مداه 2000 كم.

وأضاف حاتمي أمس الثلاثاء خلال لقائه في مدينة يزد مع ممثل المرشد هناك، أن جميع الصواريخ الإيرانية تصيب أهدافها بدقة عالية، بما فيها الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، مؤكدا أن آخر تجربة صاروخية أصابت هدفها بدقة ضمن مربع أبعاده 30 مترا.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، رافضا دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع طهران بحيث يتضمن كبح تكنولوجيا الصواريخ لدى الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض، مُشيرا إلى أنه صُمم للدفاع عن البلاد.

المصدر: RT