ليبيا – عقدت وزارة العدل بحكومة الوفاق ورشة عمل بعنوان “معاملة الحدث الجانح بمرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات بالقانون الليبي” برعاية وإشراف إدارة العلاقات العامة والتعاون بحضور وزير العدل محمد عبد الواحد وعدد من المختصين والمهتمين وأعضاء من الشرطة القضائية.

المستشار بالوزارة علي زبيدة نوّه بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل بأهمية عقد الورشة الخاصة بفئة الأحداث التي يؤمل أن تخرج بتوصيات مهمة تسهم في ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للحدث الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع،.

وناقش المجتمعون خلال الورشة المحاور التي تضمنت التعريف بالحدث الجانح ووضع السجون في ليبيا واحتوائها للأحداث الجانحين أيضا كيفية معاملة الأحداث والجانحين بمرحلة جمع الاستدلالات وكيفية القبض والتحفظ على الحدث الجانح في القانون الليبي وغيرها من المسائل والمحاور التي تم طرحها بمعية المشاركين للخروج بتوصيات مهمة تسهم في تطوير التشريعات الليبية.

ومن جهته،أكد وزير العدل على ضرورة تشكيل فريق من المشاركين لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالأحداث الجانحين وصياغة مشروع قانون يراعي التطورات الحديثة في معاملة الأحداث الجانحين وفق المعايير الدولية.