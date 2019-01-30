ليبيا – قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي أمس الثلاثاء إن المدينة بحاجة لتوفير احتياجات المواطنين بعد سنوات من خضوع أجزاء كبيرة منها لسيطرة التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية والسودانية.

عميد بلدية سبها أوضح في حوار أجرته “العين الإخبارية” أن احتياجات المدينة كثيرة جداً وبحاجة للوقود وتوفير السيولة النقدية وصيانة المطار إلى جانب دعم مديريات الأمن كل الإدارات والأجهزة الحكومية التي تسلمها الجيش في حالة يرثي لها.

وتوقع الخيالي وصول الوقود لمدينة سبها قريباً، مبيناً أن هناك شركة ستعمل على صيانة المطار وأن على المستثمرين في الوقت الراهن دعمه والاستثمار في تلك المنطقة الغنية بالموارد لتوفير فرص عمل للشباب.

وحول الوضع الأمني في المدينة،قال الخيالي :” نشعر باستقرار وتحسن وهناك حركة لدعم الأجهزة الأمنية خاصة في ظل النقص الذي تشهده سبها من نقص الاحتياجات الأمنية فلا يوجد سوى أسلحة خفيفة لا سيارات لا ملابس رسمية للعاملين بمراكز الشرطة ونحن بحاجة إلى صيانة الإدارات والمديريات المدمرة وهناك مبان تحتاج لصيانة تامة وأخرى بحاجة لصيانة خفيفة”.

وأوضح عميد بلدية سبها أن كل الإدارات والأجهزة تمت سرقتها قبل تحريرها ، مضيفاً أنه رغم ذلك ينبغي على الإدارة أن تبدأ عملها بأي طريقة حتى لو لم تتوفر الإمكانيات.

الخيالي أشار إلى أن بلدية سبها تسلمت المقرات الأمنية مخربة وقديمة جداً وبحاجة للصيانة والعتاد ولهذا جاءت زيارة وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف للمدينة أمس الأول.

وتابع الخيالي أن مديريات الأمن كانت تحت سيطرة المليشيات الذين كانوا يستخدمونها كحماية في حين كان مطار سبها يخضع لسيطرة العصابات الأفريقية حسب قوله ، قائلاً :” ظروف البلدية وإمكانياتها قليلة لكن قريباً جداً تكون آمنة وقريباً يتم إعادة فتح مطار سبها”.

وحول مدى كفاية القوات العسكرية في المدينة، قال :” نعم القوة الأمنية والعسكرية كافية لتأمين المدينة والقوة لديها إمكانيات كبيرة وقوية وقدرة ولا خوف على المدينة”، مضيفاً أن قوات الجيش تتمركز على مشارف المدينة في المطار والبوابات في حين تتمركز القوات الأمنية والشرطة داخل المدينة.

وحول تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الذي وصف عملية الجيش بأنها “تهدد سيادة الدولة وسلامة المواطن”، أبدى الخيالي استغرابه من تلك التصريحات، قائلاً:” الجيش ليس أجنبياً وإنما جيش ليبيا وتوقعت أن يكون المشري أول شخص يدعم عملية الجيش وأول من يزور سبها لدعم القوة التي حررت لنا الجنوب لكن العكس تماماً هو ما حدث”.

ولفت الخيالي إلى أن عملية الجيش تلقي قبولاً كبيراً، مشيراً إلى أن 99% من القبائل تدعم الجيش بقوة وتقف بجانبه لتحرير الجنوب الذي يشهد منذ سنوات تواجداً للإرهابيين والإجراميين الذين يعيشون على الحرابة والاختطاف وطلب الفدية فضلاً عن الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح.

وحول المناطق التي مازالت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية، كشف عميد بلدية سبها أن هناك منطقة غدوة تبعد عن مدينة سبها بنحو 60 كيلو متراً ، موضحاً أنه بتحريرها تكون تحررت البلدية بأكملها وليس فقط مدينة سبها “المركز الإداري للبلدية”.

عميد بلدية سبها أشار إلى ضرورة تحرير مناطق أخرى بجانب غدوة مثل منطقة أم الأرانب لتأمين البلدية والمناطق المحيطة بها.