فان ديزل يشارك في الجزء الأخير من “Avengers”

فان ديزل يشارك في الجزء الأخير من “Avengers”

الولايات المتحدة – فآجأ النجم الأمريكي، فان ديزل، جمهوره الكبير عندما ألمح في منشور على إنستغرام إلى التحاقه بفريق السلسلة الهوليوودية الشهيرة، “Avengers”، في جزئها القادم والأخير، “Endgame”.

ونشر ديزل صورة جديدة عبر حسابه على إنستغرام، وألحقها برسالة جاء فيها: “التقيت أنا و(ثور) في عيد ميلادي عام 2010، في جزيرة بورتوريكو الجميلة.. ولم أتخيل أن (مارفيل) ستجمعنا معا.. من منكم متحمس لمشاهدة (Endgame)؟”.

وتضمنت صورة ديزل على إنستغرام، الشخصية الخارقة “ثور”، إلى جانب شخصية “Groot”، في حين قررت “مارفيل” طرحها لـ “Avengers: Endgame”، مع حلول شهر يوليو 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأسبق من السلسلة، “Infinity War”، تصدر قائمة أكثر الأفلام العالمية ربحا لعام 2018، وذلك بعد تخطيه ملياري دولار من العائدات السينمائية.