بغداد – أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي رفضها عروضا لضم مهاجمها الدولي الشاب مهند علي “ميمي” والمقدمة من قبل عدة أندية أوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي.

وأشار بيان نادي الشرطة، إلى أن إدارة النادي غضت النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي، لأن العروض المالية لم تكن جيدة.

ولفت النادي إلى أن عروضا رسمية عدة قدمت لضم ميمي، من يوفنتوس، وبنفيكا البرتغالي، وأيك أثينا اليوناني، وجينك البلجيكي، بالإضافة إلى غلطة سراي التركي والعين الإماراتي، من دون أي تفاصيل أخرى.

وبرز مهاجم نادي الشرطة والمنتخب العراقي مهند علي، الملقب بـ”ميمي”، وأظهر تألقا واضحا في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 المقامة في الإمارات، وسجل هدفين ساهما في فوز منتخب بلاده على فيتنام 3-2، وبهدفين نظيفين على اليمن في الدور الأول من البطولة التي غادرها العراق بعد سقوطه بهدف دون رد أمام قطر في دور الـ16 من المسابقة.

وذكرت العديد من التقارير أن يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم السبعة الماضية، كان الأقرب لضم “ميمي” وقدم عرضا قيمته مليونا دولار. وبالتالي، كان علي سينتقل إلى الدوري الإيطالي ويلحق بزميله في المنتخب علي عدنان، لاعب فريق أتالانتا.

المصدر: وكالات