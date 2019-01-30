ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء في براغ جلسة محادثات مع رئيس وزراء جمهورية التشيك اندريه باببيش.

السراج ثمن بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق وقوف جمهورية التشيك إلى جانب الشعب الليبي والمساعدات التي قدمتها لليبيين إضافة لعلاج عدد من المرضى والجرحى في المستشفيات التشيكية ،معرباً عن تقديره لدعم جمهورية تشيكيا لحكومة الوفاق وللمسار الديمقراطي بالبلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على تطلع الليبيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية،موضحاً بأن الطريق الى هذه الدولة المنشودة يأتي عبر اجراء انتخابات ليقول الشعب كلمته ويختار وفق ارادته الحرة من يقود البلاد.

ومن جانبه،أكد رئيس الوزراء التشيكي على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق،مشيدا في الوقت ذاته بما يبذله الرئيس السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وبحث الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين حيث أكد السراج على أهمية عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الاعمار و إعادة البناءإلى جانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرحه في سبتمبر العام الماضي.

السراج أشار إلى أن عملية الإصلاح تشمل تشجيع الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول الصديقة وهو ما يأمل تحقيقه مع جمهورية التشيك.

وعلى صعيد آخر، أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توحيد الرؤية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وأتفق الجانبان على الترتيب لعقد اجتماعات للجنة الفنية والخبراء في البلدين كآلية لتحديد سبل وأولويات مجالات التعاون.

أما على صعيد التعاون الثنائي، أشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والصحي والفني الموقعة بين البلدين والسارية المفعول وتلبية احتياجات ليبيا في قطاع الخدمات،معرباً عن تطلعه إلى عودة قريبة للشركات التشيكية للعمل من جديد في ليبيا للمساهمة في انعاش الاقتصاد وبرامج التنمية وإعادة الإعمار كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال الامن من خلال برامج التدريب والتأهيل.

ومن ناحية أخرى، أعلن السراج أنه تم مناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية التي تؤرق ليبيا مثلما تشغل الاوربيين حيث واتفق الجانبان على اهمية إيجاد حلا شاملا للقضية بأبعادها المختلفة وفي هذا الاطار تقدم رئيس المجلس الرئاسي بالشكر للحكومة التشيكية على ما قدمته من مساعدات لخفر السواحل لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة.

رئيس المجلس الرئاسي قال:”إن المحادثات تطرقت أيضا لموضوع الإرهاب الذي تعاني منه دول العالم ودفعت ليبيا ثمنا غاليا في مواجهته حيث ضحى الآلاف من خيرة شبابها بحياتهم في ساحات القتال في مختلف المدن الليبية وأن الكثير من المصابين تلقوا ويتلقون العلاج في مستشفيات ومصحات تشيكية وتقدم بالشكر لحكومة جمهورية التشيك على ذلك”.

هذا وحضر اللقاء كا من وزير الخارجية محمد سيالة ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية الصديق بن سليمان وعدد من الوزراء و كبار مسؤولي الحكومة التشيكي.