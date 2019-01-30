ليبيا – ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الثلاثاء مع مدير فرع المنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة صلاح علي الصالحين دعم المجلس الرئاسي وحكومته للهيئة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة والعمل على حلحلتها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تمهيدًا لاستكمال المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية.

وبدوره،أكد كاجمان على أهمية قيام فرع المنطقة الجنوبية للهيئة بالمساهمة في تنمية الجنوب من خلال مشاريع الإستثمار وخطط الخصصة.