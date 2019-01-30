إيطاليا – أكد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، أن فريقه كان يرى بطولة كأس إيطاليا، هدفا يمكن تحقيقه، قبل الهزيمة أمام ميلان (2/0)، وتوديع المنافسات من الدور ربع النهائي، أمس الثلاثاء.

وقال كوليبالي في تصريحات لشبكة “راي سبورت”: “إنها لحظة صعبة، لأننا أردنا بالفعل الفوز بالمباراة وكنا نرى كأس إيطاليا هدفا بالنسبة لنا”.

وأضاف “نشعر بخيبة أمل لأننا بدأنا المباراة باستقبال هدفين كان بالإمكان تجنبهما. لقد وضعنا قلبنا وروحنا في المباراة، لكن هذا لم يكن كافيا”.

وحول المنافسة بالدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، تابع “نريد أن نبقى قريبين من يوفنتوس بقدر الإمكان، ثم هناك الدوري الأوروبي وسنرى ما سيحدث عندما نواجه زيوريخ”.

وختم “نحتاج إلى رد فعل فوري بداية من الأسبوع المقبل ضد سامبدوريا”.

المصدر : كووورة