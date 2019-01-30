كيف تتخلص من إزعاج أصدقائك على “فيسبوك”؟

كيف تتخلص من إزعاج أصدقائك على “فيسبوك”؟

الولايات المتحدة – يشكو الجميع من إزعاج بعض الأصدقاء عبر موقع “فيسبوك” الذين غالباً ما يمطروننا بالدعوات للمشاركة في بعض الألعاب أو ينشرون اموراً لا تناسبنا أو تضايقنا.

وأفاد موقع “دايلي دوت” ان “فيسبوك” يقدم مجموعة من الخيارات للتخلص من إزعاج اولئك الأصدقاء وهي:

1 ـ Unfriend: أي محو الشخص من لائحة الأصدقاء، وهو خيار كلاسيكي.

2 ـ Unfollow: أي التوقف عن ظهور أخبار هذا الشخص على صفحتك ولكن اخبارك ستظهر عنده.

3 ـ Get/Turn Off Notifications: وهذا يساعد في التحكم بقدرة الموقع على تبليغك بالتعليقات الجديدة على أي شيء تضعه.

4 ـ Restricted: وذلك يعني السماح للأصدقاء برؤية الأمور العامة التي تنشرها فقط، في حين تبقى الأمور الخاصة للأصدقاء ولأشخاص مختارين.

5 ـ Block: وهذا خيار نووي، إذ ما أن تلجأ إليه حتى يعني الأمر انك لم تعد موجوداً بالنسبة للشخص الآخر ولا هو موجود بالنسبة إليك.

6 ـ Hide All From: أي إخفاء ما لديك عن صفحة الآخر.