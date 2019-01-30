لافروف: نأمل بعدم وجود أهداف غير معلنة للتواجد الأمريكي في العراق

لافروف: نأمل بعدم وجود أهداف غير معلنة للتواجد الأمريكي في العراق

موسكو – أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في ألا يكون للتواجد العسكري الأمريكي في العراق أي أهداف جيوسياسية في المنطقة بالإضافة إلى مساعدة الحكومة العراقية.

وأكد وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، الذي يزور روسيا، أن موسكو وبغداد متفقتان على ضرورة تنفيذ القرار 2254 الخاص بالتسوية السورية والقضاء على الإرهاب في سوريا والعراق، وشدد كذلك على توافق وجهات النظر حيال القضايا الدولية الملحة وضرورة احترام الشرعية الدولية.

وقال لافروف: “بالطبع نتوقع أن يكون التواجد العسكري الأمريكي في العراق مستوفيا لأهدافه المعلنة، وهي مكافحة الإرهاب ومساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار، وليس حل المهام الجيوسياسية في هذه المنطقة بطريقة ما”​​​.

وشدد على أن موسكو “تحترم السيادة العراقية وترى التواجد العسكري الأمريكي في العراق قانونيا من الناحية الدولية، لأنه جاء بتوافق مع الحكومة العراقية”.

المصدر: RT