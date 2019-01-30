فنزويلا – أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن بلاده تخطط لمواصلة تلقي الأسلحة الأكثر تطوراً من روسيا، وكشف أنه طلب من الرئيس فلاديمير بوتين دعما دبلوماسيا وسياسيا في الأمم المتحدة.

وقال مادورو في حديث لوكالة “نوفوستي” نشر اليوم الأربعاء،: “لدينا دائما خطط للتقدم على صعيد التعاون العسكري، بهدف تحسين الدفاع الجوي والتقنيات الصاروخية. وسنواصل تقدمنا في هذا المجال. وستحصل فنزويلا على أحدث الأسلحة في العالم”.

وحسب الرئيس الفنزويلي، هذه الأسلحة تصل البلاد من روسيا بشكل دائم.

وقال في هذا الصدد: “هي تصل شهريا، خلال كل شهر هناك تعاون وهذا أمر طبيعي ولا غرابة فيه”.

وكشف الرئيس الفنزويلي الشرعي المنتخب، في حديثه للوكالة الروسية، عن أن “الرئيس فلاديمير بوتين، يقدم لنا دائما المساعدة من روسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن نقبلها بكل امتنان. ما طلبته من الرئيس بوتين هو الحفاظ على استمرارية الاتصالات، والحصول على كل الدعم على المستوى الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة، والدفاع عن حقيقة وحقوق فنزويلا دوليا”.

وأضاف مادورو: “فيما يتعلق بالتعاون العسكري، لدينا معدات روسية على أعلى مستوى، في فنزويلا أنظمة الأسلحة الأكثر تطورا، ويتم نشرها بشكل جيد، كل عسكريينا يعملون، وقد تم تدريبهم في روسيا. لدينا علاقات جيدة جدا مع بوتين من حيث التعاون العسكري”.

ووفقا له، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه قبل بضعة أيام مع الرئيس الروسي، قال بوتين إن روسيا تخطط لتعزيز التعاون مع بلاده في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والشؤون العسكرية، وفي جميع المجالات الأخرى.

المصدر: نوفوستي