دبي – زار حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المقر الرئيس للشركة الصاعدة والرائدة في التجارة الإلكترونية، “Souq.com”، التي أسسها رائد الأعمال السوري، رونالدو مشحور.

وزار آل مكتوم المركز المسؤول عن المراحل الأخيرة لشحن بضائع ومنتجات الشركة، بهدف الاطلاع على أسلوب العمل والتقنيات المستخدمة في أشهر شركات الإمارات في التجارة الإلكترونية.

ويوفر الموقع الإلكتروني لـ “Souq.com” طيفا واسعا من المنتجات والمقتنيات التي يفوق عددها 9.4 مليون، موزعة على 31 صنفا مختلفا، في حين استحوذت شركة “أمازون” على الشركة مؤخرا.

وفي تعليقه على الزيارة، نشر آل مكتوم تغريدة عبر تويتر، جاء فيها: “كما زرت اليوم شركة سوق دوت كوم. بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي، والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون.. فخور بهذا الشاب السوري.. وأقول لكل الشباب العربي، دبي مدينتكم.. أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها”.

وخلال زيارته الأخيرة، أشار حاكم دبي إلى بيئة العمل التي توفرها المدينة في استقبال واحتضان المستثمرين، ما يجعلها الخيار الأفضل للشركات العالمية الراغبة بدخول أسواق المنطقة، على حد تعبيره.

وأضاف آل مكتوم: “نحرص على التقاء أصحاب الشركات والاستثمارات للتعرف على أفكارهم وآرائهم والسبل التي يمكننا معها تطوير شراكة تجمعنا بهم نحو الأفضل”.

كما تحدث حاكم دبي عن رضاه وتقديره للشركات والأعمال التي حققت نجاحا باهرا في دبي.

وبدوره، أعرب المدير التنفيذي لـ “Souq.com”، رونالدو مشحور، عن تقديره الكبير لزيارة الشيخ محمد بن راشد، التي تحمل في طياتها قيمة مهمة تشجع فريق العمل على الاستمرار في الإمارات والمنطقة عموما، كما أكد مشحور أن ريادة الأعمال قوة محركة للنمو الاقتصادي على المستوى الدولي.

المصدر: The National + Twitter