واشنطن – كشفت جينا هاسبيل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” أن مفارز “قوات سوريا الديمقراطية” تحتجز مئات من الأجانب الذين جاؤوا إلى المنطقة للقتال في صفوف تنظيم “داعش”.

وقالت هاسبيل في جلسة استماع أمس في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ردا على سؤال من عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، توم كوتون، بشأن عدد الأجانب في صفوف هذا التنظيم، قالت: “نحن نعرف عددهم، واستطيع القول في إطار هذه الجلسة إن الحديث يدور حول مئات من المقاتلين الأجانب. وفي العموم أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل بتصميم على كشف هوياتهم وإعادتهم إلى أوطانهم”.

وشددت مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية على أن استخبارات بلادها تبذل جهودا كي “لا يتمكن هؤلاء الإرهابيون من العودة إلى ساحة المعركة”.

وفي هذا السياق وعدت هاسبيل بأنها ستكشف لأعضاء مجلس الشيوخ المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة خلال جلسات الاستماع المغلقة.

المصدر: تاس