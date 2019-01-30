ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور اليوم الأربعاء بزيارة لفرع الإدارة بمنطقة الجبل الأخضر برفقة رئيس مكتب العمليات البحرية بمنسق الفروع بالمنطقة الشرقية.

مدير الإدارة تفقد بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق النقاط البحرية التابعة للإدارة حيث ستشمل الزيارة فرع الإدارة بطبرق وصولاً للحدود الليبية المصرية.

يُشار إلى بأن مدير الإدارة قام أمس الثلاثاء بزيارة لفرع الإدارة ببنغازي التقى خلالها عدد من أعضاء الفرع لمناقشة سير العمل داخله.

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