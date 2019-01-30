ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الثلاثاء وزير المالية فرج بومطاري وكل من وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال ومدير إدارة الملحقيات والموفدين بوزارة التعليم محمد العتوق ومدير عام الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية بدر الدين أبو حجر.

الإجتماع تم خلاله وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي تقديم عرض مرئي لمستجدات الوضع العام لصندوق التأمين الصحي تحت برنامج “صحتي” وآلية تمويله ومزاياه .

وأكد معيتيق على أهمية تفعيل الصندوق الذي يوفر الرعاية الصحية بطرق حديثة وفعالة للمواطنين، مشدداً على أن تكون تحت برنامج متكامل وفق أسس اقتصادية لما يحقق من إيجابيات على الصعيد الإنساني يعزز نظم الرعاية الصحية .