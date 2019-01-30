ليبيا – عقد أمس الثلاثاء اجتماع ضم كلاً من وزير العدل محمد عبد الواحد ومدير مستشفى الرازي بطرابلس ومحامي عام طرابلس ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة ومدير مركز البحوث والخبرة القضائية.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة العدل دراسة أوضاع قسم ابن سينا بمستشفى الرازي بطرابلس والذي يؤوى مجموعة من النزلاء من ذوي الإعاقة الذهنية والذين هم محل متابعة جنائية.

وأفاد مدير المستشفى عزم الإدارة إجراء صيانة للمستشفى وإعادة تحوير القسم بما يتناسب ووظيفته كمؤسسة إيواء لهذه الفئة من المجتمع.

الوزير أكد على ضرورة التنسيق بين وزارة العدل وإدارة المستشفى بالخصوص وانتهى الاجتماع إلى تكليف جهاز الشرطة القضائية بتشكيل لجنة فنية تنتقل إلى عين المكان لإعداد تصور لإعادة تصميم وتحوير القسم ليستجيب للشروط الأمنية والصحية ودوره كمؤسسة إصلاح وكذلك خلص الاجتماع إلى إنشاء وحدة للشرطة القضائية تتولى الإشراف والحماية على القسم.