إيطاليا – أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أنه يمكن لاحتياطيات الغاز في الشرق الأوسط أن تخلق فرصا للتوظيف والأعمال وصنع السلام.

وأشار الملا، في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة BHGE في فلورنسا بإيطاليا، إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز والطاقة، خاصة بعد استضافتها لمنتدى غاز شرق المتوسط، وجمعت مسؤولين من إسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفلسطين.

وقال وزير البترول: “كنا فخورين جدا باستضافة الفلسطينيين و دول أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا”.

وأضاف “لذلك ستكون الفائدة موجودة وستغطي الرفاهية جميع البلدان، لأن الغاز سيكون السبب في العائدات لتوليد الفرص وفرص العمل، وسيبارك كل الناس هناك (في الشرق الأوسط) ومن ثم سيكون هذا حافزا وسيكون صانعا حقيقيا للسلام”.

وتابع أن مصر تشهد اهتماما خارجيا بقطاع النفط والغاز، لا سيما بعد نجاح حقل ظهر بالبحر المتوسط، وهو الحقل الذي تعمل به شركة إيني الإيطالية، كما أن مصر تشهد اهتماما كبيرا من شركات النفط العالمية التي تأتي في فرص مختلفة نقدمها في مصر، سواء في المناطق الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر، أو الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط في مصر.

المصدر: CNBC