ليبيا – إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الثلاثاء وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ماريا ريبيرو نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي سبل دعم عمل المنظمات الدولية في مدينة بنغازي وانجاز عملها وإجراءات إفتتاح مكتب البعثة في بنغازي بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك فيما يتعلق بخطة الاستجابة للمتطلبات الإنسانية للعام الجاري.

وبدوره ،أبدى بوجواري إستعداد البلدية للتعاون التام لتسهيل جميع الإجراءات التي تمكن المنظمات المعنية من أداء دورها بالصورة الصحيحة.

هذا وحضر اللقاء كل من مسؤول منظمة الغذاء العالمي ومسؤول منظمة الصحة العالمية ومسؤولة من منظمة الهجرة الدولية بالإضافة إلى عضو المجلس التسييري للبلدية ومدير منفذ مطار بنينا ووكيل الديوان ورئيس لجنة التواصل مع المنظمات الدولية إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة ورئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للإغاثة الإنسانية.