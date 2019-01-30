الصين – استعرض عملاق الإلكترونيات “Xiaomi” هاتف “Redmi Go” بمواصفات متوسطة، وسعر يبلغ 90 $ تقريبا.

وجاء الهاتف الجديد بشاشة “LCD” بمقاس 5 بوصات، ودقة عرض 1280/720 بيكسل، وأبعاد “19:6″، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال “SIM”، ومنفذ لبطاقات الذاكرة “microSD”.

كما زود الهاتف بمعالج “Snapdragon 425” بتردد 1.4 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16/32 غيغابايت، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

أما كاميرا الجهاز الأساسية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، والهيكل من البلاستيك المقاوم للصدمات.

المصدر: فيستي