الولايات المتحدة – أرتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس الصباحية، مدعومة بارتفاع جاء أقل من التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أرتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بـ 919 ألف برميل، الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 25 الشهر الجاري، مقارنة مع توقعات بزيادة 3.1 ملايين برميل.

وبحلول الساعة (09:25 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.41 بالمئة أو 25 سنتا، إلى 61.80 دولارا للبرميل.

كذلك، أرتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.11 بالمئة أو 8 سنتات، إلى 54.33 دولارا للبرميل.

كذلك، يعود أرتفاع أسعار النفط إلى قرار الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة، الأمر الذي حد من صعود مؤشر الدولار، العملة الرئيسة لمدفوعات صفقات الخام.

ومساء الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي “الفيدرالي الأمريكي”، سياسته النقدية دون تغيير، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 – 2.50 بالمئة.