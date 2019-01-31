ألمانيا.. عدد الباحثين عن عمل يتراجع في يناير الجاري

ألمانيا.. عدد الباحثين عن عمل يتراجع في يناير الجاري

ألمانيا – كشفت بيانات رسمية، الخميس، تراجع عدد الباحثين عن عمل في ألمانيا، بمقدار ألفي شخص، أقل من توقعات الخبراء البالغة 10 آلاف شخص خلال الشهر الجاري.

وأوردت البيانات الصادرة عن وكالة العمل الاتحادية الألمانية اليوم، أن معدل البطالة استقر عند 5 بالمئة، الشهر الجاري، دون تغيير عن الشهرين السابقين له، وهو أدنى معدل منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين انخفض بمقدار ألفي شخص على أساس شهري، إلى 2.263 مليون شخص.

ويعكس انخفاض أعداد العاطلين أقل من المتوقع، العوامل الموسمية مثل تباطؤ التوظيف في قطاع البناء خلال أشهر الشتاء، فضلا عن ضعف نمو الوظائف في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على العمالة الجديدة بين الشركات الألمانية، ما يزال ثابتا، مما يدعم دورة النمو التي يقودها الاستهلاك في أكبر اقتصادات أوروبا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، انخفض عدد العاطلين في ألمانيا بمقدار 12 ألف شخص.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.5 بالمئة في 2018 و 2.5 بالمئة في 2017.