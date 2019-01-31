إيران – أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ستعلن اليوم إطلاق قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، سيتم بفضلها الالتفاف على عقوبات واشنطن.

وأضاف: “القناة ستحقق مصالح إيران في حال تمكنت الشركات غير الأوروبية أيضا من الاستفادة منها، وأوروبا صممت هذه القناة بطريقة لا تتأثر فيها الشركات بالعقوبات الأمريكية”.

وأشار إلى أن القناة مصممة لتشمل السلع الخاضعة للعقوبات، في إشارة إلى صادرات النفط التي تعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قناة “آن دي آر” الألمانية في وقت سابق، أن باريس ولندن وبرلين أنشأت قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران.

وذكرت “آن دي آر”، أنه أطلق على القناة المالية INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges، أي “أداة دعم الأنشطة التجارية”.

وأضافت، أن مقر القناة سيكون في باريس، وسيتولى إدارتها رئيس مصرف ألماني بارز، وأشارت إلى أن القناة تهدف لتسهيل التعاملات التجارية مع طهران.

من جهته قال سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، عبر صفحته في “تويتر”، إن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تملك أسهمها في القناة، وأن مقر تسجيل الجهاز المالي الجديد هو باريس.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أوروبية أن هذا الجهاز المالي الجديد، سيعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة متطور، يتم من خلاله بيع المنتجات الإيرانية بما فيها النفط.

وتحاول الدول الثلاث من خلال هذا الجهاز إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018، وإعادة فرض عقوباتها على طهران.

المصدر: وكالات