الولايات المتحدة – استقر أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1435 دولار، بينما تراجع أمام الين بنحو 0.1% إلى 109.28 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% مُسجلة 1.3076 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% عند 0.9962 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.782.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير.

كما ينتظر المستثمرون نتائج المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تنطلق اليوم وعلى مدار يومين، وسط آمال أن تسعى تلك المباحثات إلى تهدئة الصراع التجاري الدائر بينهما.

وفي سياق منفصل فأن تبعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والذي انتهى يوم الجمعة الماضي تثير مخاوف المستثمرين.

وأظهر مسح حديث أن ارتفاع فرص حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

وأرجع المسح ارتفاع فرص حدوث الركود إلى عدم وجود صفقة تجارية حتى الآن، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ والذي انتهى الجمعة الماضية.