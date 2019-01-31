ليبيا – أكد مصرف التجارة والتنمية الليبي فض شراكته مع الشريك الاجنبي المتمثل في بنك قطر الوطني QNB المملوك لدولة قطر .

وأعلن مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية في بيان مقتضب له أصدره أمس الأربعاء عدم وجود أي علاقة له منذ تاريخه بالبنك القطري بعد أن تم شراء حصته من مساهمين ليبيين.

وقال مسؤول من المصرف فى حديث لـ المرصد : ” التجارة والتنمية أصبح منذ اليوم مؤسسة برأس مال ليبي خالص ، ومن غير المنطقي أن تستمر شراكتنا مع دولة قطر بعد كل هذه الفظاعات التي إرتكبتها فى حق بلادنا ، منذ الآن لم يعد لنا بهم أي علاقة ” .

وكشف المصرف عن رفع رأس ماله بعد فض هذه الشراكة الي 250 مليون دينار ليبي معلناً بأن الإكتـتاب تم بها بالكامل وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى أكتوبر الماضي .

وكان بنك قطر الوطني قد دخل كشريك في مصرف التجارة والتنمية بنسبة 49% منذ سنة 2012 على أن يحتفظ المساهمين الليبيين على نسبة 51% من رأس المال والموافقة على زيادة رأس مال المصرف ليكون (105) مائة وخمسة مليون دينار ليبي.

وتم تمثيل مجموعة (QNB) في مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعدد (3) ثلاثة أعضاء من بينهم نائب الرئيس ، ويأتي فك الشراكة بين المصرفين بعد أن ارتفعت أصوات الليبيين الداعية الى مقاضاة قطر بسبب جرائمها المرتكبة في حق ليبيا.

وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB – شركة مساهمة عامة قطرية) في عام 1964 ويتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.

يشار إلى أن عناصر وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين الليبية كانت قد شنت حملة شرسة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي ضد المصرف خلال الفترة الماضية مطالبة بتصفيته وقفله وذلك على خلفية إتهامه بالمشاركة فى أنشطة تدعم القوات المسلحة والحكومة المؤقتة فى شرق البلاد .

المرصد – متابعات