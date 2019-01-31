ليبيا – حذَّر عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الأربعاء من احتمال توجّه رئيس المؤسسة العامة للنفط مصطفى صنع الله لجلب من أسماهم مرتزقة بريطانيين لحماية آبار النفط جنوب البلاد.

التكبالي كشف في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” عن مفاوضات يُجريها صنع الله مع متقاعدين عسكريين بريطانيين من القوات الخاصة لشكيل قوة مرتزقة لحماية آبار النفط.

وقال التكبالي :”إن هذه المفاوضات تُجرى بقيادة مدير التسويق في المؤسسة العامة للنفط خليفة رجب عبد الصادق”،مشيرًا إلى أنها تهدف إلى سحب البساط من تحت أرجل الجيش الذي سيطر وفي طريقه للسيطرة فعليًا على آبار النفط.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيقدّم كلَّ الأدلة على ما يُحاك في لندن إلى النائب العام،كاشفًا أن الدفع لهؤلاء المرتزقة سيكون من الأموال المجمدة.

وبيَّن عضو مجلس النواب أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تفاوض مع البريطانيين سرًا لمنع الجيش من البقاء في مناطق الجنوب ، معتبرًا أن ذلك ينم عن جهل بواقع الأحداث وأصول اللعبة السياسية نظرًا لأن الجيش دخل إلى الجنوب بضوء أخضر بعد أن اقتنعت كل الدول أنه بات يشكل الحل المرتقب لليبيا،على حد قوله.

التكبالي أضاف بأن الجنوب بحاجة ماسة إلى حكومة فعالة وقادرة على فرض القانون ، مطالبًا المجتمع الدولي بالمساهمة ببناء قدرات الحكومة الليبية على إدارة المناطق الجنوبية من خلال برامج اقتصادية واجتماعية،بحسب تعبيره.