الحريري: لا تمويل للنزوح السوري في الموازنات المقبلة

الحريري: لا تمويل للنزوح السوري في الموازنات المقبلة

لبنان – أوضح رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، إن “الحكومة المقبلة ستكون مرغمة على أخذ قرارات صعبة لتخفيض الموازنات، ولا تمويل يتعلق بملف النزوح السوري”.

جاء ذلك خلال إطلاق “خطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح” السوري في السراي (القصر) الحكومي بالعاصمة بيروت، مساء الخميس.

وأوضح الحريري أن “الحل الأسرع لعودة النازحين (السوريين) يبقى بتقديم ضمانات لهم بأن الظروف السياسية والمعيشية أصبحت مواتية لعودتهم” إلى بلادهم.

وتمنى أن تلقى هذه الخطة تجاوبا لتتمكن بلاده من استيعاب هذه الأزمة.

وأشار الحريري إلى أن “وتيرة عودة النازحين لا تزال بطيئة، بالإضافة لتأمين الدعم للمشاريع الخاصة والصغيرة وتنفيذ المشاريع للبلديات”.

وأضاف أن حاجات لبنان لا تزال كبيرة، خاصة على المستوى المعيشي، وتقدر بمليارين ونصف مليار دولار في 2019.

وتابع “هناك خارطة طريق واضحة علينا اتباعها، وأكدنا عليها في مؤتمر بروكسل، يجب تأمين التمويل اللازم لخطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح (السوري)”.

وفي 26 أبريل / نيسان الماضي، اعترض لبنان على بيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي صدر بعد مؤتمر بروكسل للنازحين.

وتركزت نقطة الاعتراض على “العودة الطوعية للنازحين”، والذي اعتبره لبنان “توطينا مبطنا”.

ورأى أن أزمة النازحين تزداد خطورة يوما بعد يوم على صعيد البنية التحتية وعلى الصعيد المعيشي للنازحين، والمجتمعات المضيفة أظهرت حسن الضيافة رغم فقرها.

وتقدر بيروت عدد اللاجئين السوريين في لبنان بسبب الحرب المستمرة منذ 2011 بنحو مليون ونصف المليون، فيما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن اللاجئين يمثلون ضغطا كبيرا على موارد لبنان المحدودة، ويشكون من أن الدعم الدولي لبيروت في ملف اللاجئين أقل من الاحتياجات.