الخارجية الروسية تعلق على التطورات في سوريا وفنزويلا

الخارجية الروسية تعلق على التطورات في سوريا وفنزويلا

موسكو – أشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي،إلى قلق موسكو إزاء ما تشهده إدلب السورية، كما تطرقت للأزمة في فنزويلا وحذرت من خطر اندلاع نزاع مسلح واسع هناك.

وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت في تصريح زاخاروفا اليوم الخميس:

موسكو قلقة لاستمرار الإرهابيين في محاولات إخراج مسرحية استخدام الكيميائي ضد المدنيين في سوريا

مجموعة من نشطاء ما يسمى بالمنظمة الإنسانية “الخوذ البيضاء”، زودت بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير الاستفزازات باستخدام الكيميائي

مسلحو “هيئة تحرير الشام” الإرهابية في إدلب يقصفون المناطق المجاورة لمواقع نشاطهم يوميا، ويحشدون قواتهم قرب خطوط التماس مع الجيش السوري

موسكو تدعو واشنطن لسحب قواتها في أسرع ما يمكن من منطقة التنف السورية وتسليمها لدمشق

موسكو تدعو لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادة توطين النازحين المقيمين في مخيم الركبان جنوبي سوريا، وتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار الأزمة الإنسانية في المخيم

خطر اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق في فنزويلا لا يزال قائما

الطريق إلى حل الأزمة الفنزويلية يمر عبر تنظيم حوار داخلي شامل

موسكو تعرب عن استعدادها للانخراط في آلية وساطة تقبلها الأطراف الفنزويلية من أجل تسوية أزمة بلادهم

روسيا ترحب باستعداد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتعاون مع جهود الوساطة الدولية

موسكو تدعو المجتمع الدولي لتقييم تبعات العقوبات النفطية الأمريكية ضد فنزويلا، لأن حزمة العقوبات هذه تمثل طريقا مباشرا إلى كارثة بيئية، من شأنها إلحاق أضرار فادحة بتنمية دول المنطقة

دعم روسيا لكراكاس يهدف للحفاظ على الدولة الفنزويلية، التي تتعرض لتدخل خارجي هدفه تأجيج أزمة داخلية

موسكو ترحب برفض عدد من دول أمريكا اللاتينية الانصياع لنهج واشنطن العدواني تجاه فنزويلا

واشنطن تمنع المعارضة الفنزويلية من محاورة الحكومة ما يحول دون التوصل إلى حل داخلي للأزمة الفنزويلية

المصدر: وكالات