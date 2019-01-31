الدنمارك – أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، امس رفع ميزانية الدفاع للعام 2023 بمقدار 1.5 مليار كرون(1.2 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقدمت الوزارة الدنماركية بالشكر للأحزاب السياسية التي دعمت زيادة ميزانية الدفاع، مشيرة أن هذه الزيادة تم إقرارها بعد تناول كافة التفاصيل ذات الصلة.

وفى قت سابق، ذكر وزير الخارجية الدنمركى أندرس سامويلسون، أن هناك العديد من المخاوف الأمنية التي تستشعرها الدنمارك.

وقال “التهديدات الدولية خطيرة للغاية. وروسيا الأكثر رغبة فى تأكيد نفوذها قرب حدود حلف شمال الأطلسى والإرهاب والتهديدات الإلكترونية وتدفقات غير عادية من المهاجرين، كلها أمور يتعين علينا مواجهتها”.

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