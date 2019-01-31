ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء في براغ مع كل من رئيس مجلس النواب راديك فوندراشيك ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك ياروسلاف كوبيرا.

السراج إستمع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خلال اللقاء لشرح عن برامج وآليات عمل المجلسين والدور التشريعي والرقابي والاستشاري لكل منهما.

وأعرب السراج عن تطلعه للاستفادة من التجربة الديمقراطية في جمهورية التشيك والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد عام 1989كما دعا إلى وضع برامج للتواصل والتعاون بين البلدين.

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وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان التشيكي تطورات الوضع السياسي في ليبيا حيث اكد رئيسا المجلسين على أن استقرار ليبيا يمثل أمراً حيوياً وأهمية كبرى لأوروبا.

كما أكد المجتمعون على أهمية تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الهجرة وما تمثله من تحديات واتفق الجانبان على أسس مواجهتها أمنياً واقتصادياً وإنسانياً.